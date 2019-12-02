Karaya vuran balinanın midesinden 100 kilo çöp çıktı

İskoçya, Seilebost sahilinde geçen hafta bölge halkı tarafından bir ölü balina bulundu. Sahil güvenlik ve Batı Adaları Konseyi çalışanları balina üzerinde inceleme yaptı. Balinanın midesinde yapılan inceleme sırasında; balık ağı, halat, paket bandı, poşet ve plastik bardak dahil 100 kilogram çöp çıkarıldı.

BBC’nin haberine göre; uzmanlar, midesindeki çöpün, İspermeçet balinasının ölümüne etkisi olup olmadığını henüz bilmiyor. Bölge halkından Dan Parry, hemen hemen her gün sahillerde dolaşarak çöp topladıklarını belirterek, balinanın midesinden çıkanların, denizlerdeki kirlenmenin boyutunu ortaya koyduğunu söyledi.

Balinaların ve yunusların ölümlerini araştıran bir örgüt olan İskoç Deniz Hayvanları Koruma Şeması (Smass) üyeleri, ölüm nedenini belirlemek için balinayı parçaladı. Balinayı gömmek için sahilde devasa bir çukur da açıldı.

Geyiğin midesinden kilolarda çöp çıkmıştı

Tayland'da da geçen ay sonunda Khun Sathan Ulusal Park'ında ölen bir geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıkmıştı. Çevre örgütleri, Tayland'da bir yılda 75 milyar adet plastik poşetin atıldığını söylüyor.

Khun Sathan Park görevlileri, hayvanın uzun bir süredir çöp yemiş olması gerektiğini söylemişti.

Tayland Çevre Bakanı, Ocak 2020'den itibaren büyük mağazaların plastik poşet kullanımına son vereceğini açıklamıştı.

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