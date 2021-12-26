Karaya vuran yengeç ve ıstakozların sırrı çözülemedi

Kafa karıştırıcı olduğu kadar korkutucu bir gizemdi: Kuzey Doğu İngiltere sahilleri boyunca on binlerce yengeç ve ıstakoz ölüsü bulunmuştu. Şimdi, kitlesel ölümden iki ay sonra gizem devam ediyor. Çevre Ajansı'nın yürüttüğü soruşturmada, kıyı boyunca yığınla cansız yengeçin bulunduğu olayın nedeni tespit edilemedi. Bir haftadan uzun süren ve North Yorkshire'daki Saltburn'den County Durham'daki Seaham'e kadar yayılan katliamın açıklaması olarak kirlilik, sismik aktivite ve taraklama seçenekleri elendi. Northumberland'le Norveç'in batısı arasında, kısa süre önce döşenen yeni deniz altı elektrik kablolarının ölümlerde rol oynamış olabileceği teorisi de ortadan kaldırıldı.

Çevre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilimi Merkezi, Deniz Yönetim Organizasyonu ve Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı da dahil çeşitli kuruluşlardan uzmanların katılımıyla yürütülen soruşturmada, yıl sonuna kadar sağlam sonuçlar elde edilmesi umuluyordu.

DOĞAL NEDENLER ARAŞTIRILACAK

Soruşturmada hem bölgedeki kabuklu deniz ürünleri endüstrisinin hem de olaydan ciddi şekilde rahatsız olan yerel halkın yüreğine su serpilmesi amaçlanıyordu. Eski parlamenter Anna Turkey, sahillerde tanıklık edilen sahneleri "kıyametvari" diye niteledi.

Fakat araştırmacılar artık dikkatlerini olası doğal nedenlere yöneltecek.

Çevre Ajansı'ndan bir sözcü, soruşturmanın ne zaman bitebileceği hakkında artık bir "zaman çizelgesi" bulunmadığını fakat çalışmaların "mümkün mertebe hızla" devam ettiğini belirtti.

Devlet kurumunun işletme müdürü Sarah Jennings, daha önceki bir açıklamada şunları söylemişti:

"Binden fazla muhtemel kimyasal kirleticiyi taradık fakat bu ölçekte bir olaya yol açabilecek hiçbir anomali tespit edemedik."

Jennings şunları da eklemişti:

"Vakanın ölçeğini daha iyi anlamak amacıyla araştırma gemimiz Humber Guardian deniz yatağından örnekler aldı. Bu örnekler, sadece yengeç ve ıstakozların etkilenmiş gibi durduğunu gösteriyor. Bu kanıtları birleştirerek muhtemel nedenler arasından kimyasal kirliliği ve kanalizasyon atıklarını eledik. Artık soruşturma, ölümlere bir hastalığın ya da bir doğal olayın neden olma ihtimali bulunup bulunmadığına odaklanacak."

Kaynak: Independent Türkçe