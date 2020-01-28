Dünya Karayip Denizi’nde 7,3 büyüklüğünde deprem

Karayip Denizi’nde 7,3 büyüklüğünde deprem

Dünya

Karayip Denizi’nde 7,3 büyüklüğünde deprem

Karayip Denizi’de, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Ocak 2020, Salı 23:00 Son Güncelleme:
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ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba’nın güneyi ile Jamaika’nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi. Deprem nedeniyle henüz tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

HAVANA (AA)

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