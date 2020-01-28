Karayip Denizi’nde 7,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba’nın güneyi ile Jamaika’nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi. Deprem nedeniyle henüz tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

HAVANA (AA)