Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 170 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir" denildi.

Başvurular 7 Ekim ile 12 Ekim arasında http://www.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvurular 12 Ekim günü 23:59'da sona erecek. Direkt Genel Müdürlüğe yapılan başvurular dikkate alınmayacak.







