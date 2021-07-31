Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara'daki 2 arsasını satacak
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden verilen ilana göre Ankara, Yeni Mahalle'deki iki imarlı arsa satışa çıkarıldı. İlan.gov.tr üzerinden verilen ilana göre satış ihale usulü yapılacak.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 17:25 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet arsa ihale ile satılacak. Yenimahalle'de bulunan iki arsanın yüzölçümleri 6.093,49 m² ve 5.133,79 m².
İhale tarihi ise 11.08.2021 14:00 olarak belirtildi.