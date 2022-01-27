Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi alıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi alıyor

Türkiye

Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi alıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. bölge müdürlüğüne bağlı İstanbul illeri sınırları içerisindeki iş yerlerine süresi belli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alacağını açıkladı.

27 Ocak 2022, Perşembe 15:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 27.01.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır" açıklaması yapıldı.

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