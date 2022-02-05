Türkiye Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı

Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı

Türkiye

Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Liman köyü mevkiinde tünel girişine düşen taş ve kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldan geçen bir ticari taksi saniyeler ile kayaların kendisine isabet etmesinden kurtuldu.

05 Şubat 2022, Cumartesi 22:20 Son Güncelleme:
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Karadeniz Sahil Yolu Hopa-Kemalpaşa geçişi Liman köyü mevkiinde bugün saat 17.45 sıralarında tünel ağzına düşen taş ve kayalar yüzünden yol bir süre ulaşıma kapandı. Taş ve kayaların yola düşüş anı güvenlik kameralarına yansırken, yoldan geçen bir taksi saniyeler ile kayaların kendisine çarpmasından kurtuldu. Yola düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle tek şeritten yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.



İHA

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