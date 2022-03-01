Karbon ayak izini azaltacak teknolojiler

İmzalanan iyi niyet anlaşmalarından ilki, Huawei‘nin düşük karbon teknolojisine sahip, enerji verimliliği yaratacak çözümlerini Turkcell’in şebekesinde denemeyi amaçlıyor. Çıkan sonuçların değerlendirilmesinin ardından bu ve benzer ürün gruplarında iş birliklerinin arttırılması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Konut ve kurumlara güneş enerjisi çözümleri

İmzalanan ikinci anlaşma ise güneş enerjisi alanındaki faaliyetleri kapsıyor. Güneş enerjisi alanında imzalanacak iyi niyet protokolü kapsamında Turkcell Enerji ile Huawei, mesken ve kurumsallara ait lokasyonlara güneş enerjisi projelerinin kurulması, müşterilerin ihtiyaçlarına basit ve etkili çözümler üretilmesi, yetkin bir iş modelinin yaratılarak müşterilere kaliteli hizmet sunulması gibi konularda iş birliğine ve görüşmelere açık olacaklarını taahhüt etti. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, karbon salınımının azaltılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan dijital hizmetler sunduklarının altını çizdi ve “Karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor.” dedi.