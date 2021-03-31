Evde cilt maskeleri hazırlamak oldukça kolaydır. Karbonat ve yoğurt maskesi ile cilde doğal yollar ile bakım yaparak cildin leke ve deliklerini gidermek mümkündür. Yoğurdun yararlarının saymakla bitmeyeceğini de belirtmek önemlidir. Yoğurt; içerisinde yer alan vitamin ve mineral açısından çok zengin olup, Türk mutfaklarında çok önemli bir yere sahiptir.

Bağırsaklardaki flora sağlığı açısından da oldukça önemli bir role sahip olan yoğurt, cilt bakımı açısından da kullanılmaktadır. Yoğurt maskesi; kadınlar bakımından çok sık tercih edilmektedir. Yoğurt maskesinin karbonat ile birleşmesiyle, maske daha etkili bir hale gelmektedir. Yoğurt; tek başına uygulandığı zaman ciltteki lekeleri gidererek, ciltte bulunan çukurların kapatılmasına destek olur. Karbonat ise; mikropları temizleyen bir özelliğe sahiptir.

Karbonat Yoğurt Maskesi Yapımı: Karbonat Yoğurt Maskesi Nasıl Yapılır?

1 çay kaşığı karbonat ile 1 yemek kaşığı yoğurt, kase içerisine alınarak güzelce karıştırmak gerekir. Kremsi bir hale gelene kadar iyice karıştırılması gereken malzemeler hazır hale geldikten sonra, göz etrafı da dahil yüzün tamamına güzel bir şekilde masaj yapıp, ince bir tabaka halinde ciltte kalmasına dikkat edilmelidir. Yarım saat boyunca bekletildikten sonra ılık suyla dairesel hareketler dahilinde maske yüzden temizlenmelidir. Bu maske hem kuru hem de yağlı ciltler için uygundur.

Kuru ciltler adına yapılabilecek karbonat- yoğurt maskesi için; bir çorba kaşığı yoğurt içerisine, iki çay kaşığı karbonat ve limon suyu, son olarak da bir çay kaşığı zeytinyağı ilave edilmelidir. İyice karıştırılan maske, parmak uçlarıyla hafifçe ovalayarak cilde uygulanmalıdır. Daha sonra 20 dakika kadar bekletilen maske soğuk suyla durulanmalıdır.

Karbonat Yoğurt Maskesi Nasıl Uygulanır?

Karbonat- yoğurt maskesi, içerisindeki malzemelere bağlı olarak uygulaması değişebilir. Genel olarak uygulandıktan 15 dakika içerisinde maskenin yıkanması gerekir.

Karbonat Yoğurt Maskesi Faydaları Nelerdir?

Karbonat- yoğurt maskesinin faydaları;

- Güneş lekelerini azaltan bu maske, hem oldukça ucuz hem de çok doğal bir maskedir.

- Karbonat- yoğurt maskesi; cildi yumuşatan bir etkiye sahiptir. Antibakteriyel özelliği ile ciltte bulunan mikroorganizmalardan kurtulmaya yardımcı olur.

- Cildin nemlenmesine olanak tanır.

- Ciltteki kızarıklıkları önler.

- Ciltte oluşan koyu lekelerin solmasına yardımcı olur.

- Peeling etkisine sahip olan karbonat- yoğurt maskesi, ciltteki gözenekleri açarak, ölü hücreleri uzaklaştırır.

- Saç derisine uygulanan karbonat- yoğurt maskesi ile saç kepeği sorunu ortadan kalkar.

- Karbonat ve yoğurt maskesi ile gözenekler sıkılaşır. Bununla beraber yumuşak ve yağ oranı dengelenen bir cilt dokusu sağlanır.

- Karbonat ve yoğurt maskesi sayesinde sivilce ve siyah noktalardan arınmak mümkündür.

- Karbonat ve yoğurt maskesi; cildin renginin açılmasına yardımcı olan bir maske türüdür.

- Karbonat ve yoğurt maskesi; cildin pH dengesini ayarlayarak cildin parlak, canlı ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

- Gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olan karbonat ve yoğurt maskesi; yaşlanma karşıtı bir maske olarak bilinmektedir.

Karbonat- yoğurt maskesi yapılmadan önce cildin ufak bir bölümünde deneme yapılması, kişinin bu maskeye karşı alerjisinin olup olmaması konusunda bilgi sahibi olmasına yardımcı olabilir. Bazı bireyler; bu maskeye karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu yüzden bu uygulamanın yapılması önemlidir.



