Karbonmonoksit yine can aldı!

Mersin Akdeniz ilçesinde ısınmak için kömür sobasını yakan Deveci ailesi, bir müddet sonra uykuya daldı. Sabah saatlerinde aileden haber alamadıkları için eve giren akrabalar, emekli imam Hüseyin Deveci, Emine Deveci ve Ali Şahin Doğdu’nun hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerini aradı.

Adrese giden ekipler tarafından kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI KRİTİK

Doktorların hemen müdahale ettiği Hüseyin Deveci yaşamını yitirirken Emine Deveci ile Ali Şahin Doğdu’nun durumlarının kritik olduğu bildirildi.

DHA