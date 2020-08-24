Bu arada pandemi, yaz ayı, temizlik derken basınçlı yıkama makinelerine de talep arttı. Birçok kişi artık derinlemesine temizlikten yana ve Karcher de bunu sizlere sunabiliyor.

Şunu da belirteyim konu temizlik olduğunda Karcher kıskanılacak bir soy ağacına sahip. Kurucusu Alfred Karcher, 1950'de yüksek basınçlı yıkama makinesini icat etti. Buna ek olarak Alman şirket aynı zamanda 1980'den bu yana, Berlin Brandenburg Kapısı ve Rio'daki Kurtarıcı İsa Heykeli de dahil olmak üzere dünya çapında 140'tan fazla anıtı temizlemiş.

Kapsamlı basınçlı yıkama serisinin ortasına yerleştirilen K4 Full Control, orta büyüklükteki terasları ve arabaları temizlemek için en iyi seçenek. Musluktan akan, yaklaşık olarak 4 bar basıncındaki su, basınçlı yıkama makinesine ulaştığında 20 ile 130 bar arasında basınç sağlıyor ve saatte 30 metrekareye kadar alanı temizlemenizde size yardımcı oluyor.

Bu arada makine, bahçe hortumuna kıyasla %80 daha az su kullanıyor. Su tasarrufunun yanı sıra, %50'ye varan zaman tasarrufu da sağlayarak, uygulama süresini kısaltıyor.





Gelelim fiyatına Karcher K4 Full Control’ü Karcher’in kendi internet sitesi üzerinden 1900 TL’ye satın alabilirsiniz.

Artıları

Kurması ve kullanması kolay

Arabanızı veya terasınızı temizlemek için harika

Operasyonda güçlü ve sessiz

3 yıl garanti

Ayarlanabilir tutamaç yüksekliği

İsteğe bağlı ekstra aksesuarlar





Eksileri

Biraz ağır

Montaj talimatları daha net olabilir

Sivri uçlu olan daha sert yüzeyler için







