Karcher K4 Full Control basınçlı yıkama makinesi inceleme - Çıkartamadığı kir yok!
Karcher’in bisiklet, araba ve bahçe temizliği gibi pek çok alanda kullanabileceğini kompakt ve güçlü basınçlı yıkama makinesi K4 Full Control’ü sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
24 Ağustos 2020, Pazartesi 13:33 Son Güncelleme:
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Bu arada pandemi, yaz ayı, temizlik derken basınçlı yıkama makinelerine de talep arttı. Birçok kişi artık derinlemesine temizlikten yana ve Karcher de bunu sizlere sunabiliyor.
Şunu da belirteyim konu temizlik olduğunda Karcher kıskanılacak bir soy ağacına sahip. Kurucusu Alfred Karcher, 1950'de yüksek basınçlı yıkama makinesini icat etti. Buna ek olarak Alman şirket aynı zamanda 1980'den bu yana, Berlin Brandenburg Kapısı ve Rio'daki Kurtarıcı İsa Heykeli de dahil olmak üzere dünya çapında 140'tan fazla anıtı temizlemiş.
Kapsamlı basınçlı yıkama serisinin ortasına yerleştirilen K4 Full Control, orta büyüklükteki terasları ve arabaları temizlemek için en iyi seçenek. Musluktan akan, yaklaşık olarak 4 bar basıncındaki su, basınçlı yıkama makinesine ulaştığında 20 ile 130 bar arasında basınç sağlıyor ve saatte 30 metrekareye kadar alanı temizlemenizde size yardımcı oluyor.
Bu arada makine, bahçe hortumuna kıyasla %80 daha az su kullanıyor. Su tasarrufunun yanı sıra, %50'ye varan zaman tasarrufu da sağlayarak, uygulama süresini kısaltıyor.
Gelelim fiyatına Karcher K4 Full Control’ü Karcher’in kendi internet sitesi üzerinden 1900 TL’ye satın alabilirsiniz.
Artıları
Kurması ve kullanması kolay
Arabanızı veya terasınızı temizlemek için harika
Operasyonda güçlü ve sessiz
3 yıl garanti
Ayarlanabilir tutamaç yüksekliği
İsteğe bağlı ekstra aksesuarlar
Eksileri
Biraz ağır
Montaj talimatları daha net olabilir
Sivri uçlu olan daha sert yüzeyler için