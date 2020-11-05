Buharlı temizlik aslında kirli yüzeylerin su buharı yardımıyla temizlenmesi işlemi. Buharlı temizlik makinesi içerisine koyulan su kaynama noktasına geliyor ve basınçlı buhar üretmeye başlıyor. Buharın sıcaklığı arttıkça, yüzeyde bulunan kir, çok daha kolay sökülüyor.

Pandemi döneminde, her birimiz temizlik hastası gibi deterjanlara yüklendik. Ancak deterjanlar aslında sağlığımıza epey zararlı. çocuk sağlığı üzerindeki en belirgin etkisi alerji ve astımı tetiklemesi.

Karcher’in buharlı temizlik makinelerinin ise Ege Üniversitesi'nde yapılan testlerde, evlerde yaygın olarak görülen bakterileri 99,99% oranında öldürebildiği kanıtlandı. Vr bunu sadece su ve buharla yapabiliyor.

Corona virüsüne karşı etkili mi derseniz. Buharlı temizlik makinelerinin Corona, influenza gibi zarflı virüsler üzerindeki etkisi Almanya'da, bağımsız test kuruluşunda yapılan testler sonucu ispatlanmış. Doğru kullanıldığı taktirde; yüzeyle temas halinde bulunan başlıkla yüzeyi 30 saniye boyunca temizlemeniz sonucunda virüsler üzerinde etkili.

Karcher SC 2 DELUXE EasyFix'e 1299 TL'ye sahip olabilirsiniz.



