Türkiye Karda mahsur kalmışlardı! Ekipler böyle kurtardı

Karda mahsur kalmışlardı! Ekipler böyle kurtardı

Türkiye

Karda mahsur kalmışlardı! Ekipler böyle kurtardı

Sivas’ın Gürün İlçesinde kar yağışının köy yolunu kapatması nedeniyle yolda kalan 2 araç ve 10 kişiyi ekipler kurtardı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 20:59 Son Güncelleme:
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Sivas’ta dün başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gürünün Koyunlu köyüne giderken kara saplanan 2 araç ve 10 kişi kapanan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine vatandaşların yardımına koşan İlçe Özel İdare Ekipleri yol açma çalışması gerçekleştirdi. Yolun açılmasının ardından vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı.

SİVAS (İHA)

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