Kardan kapanan 107 köy yolu ulaşıma açıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı etkili oluyor. Bölgede soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken, Rize´de 111 köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı köy okulları ile taşımalı eğitime de ara verilen kentte İl Özel İdaresi ekipleri kardan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 8 saat süren çalışmasının ardından kardan kapalı 107 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. 4 köy yolunda ise çalışma sürüyor.

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, "Kar yağışı nedeniyle kapanan 107 köy yolumuzu 8 saatte ulaşıma açtık. İkizdere ilçemizdeki 4 köy yolumuzda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DHA