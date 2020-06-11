Kardashian olmanın bedeli

Rekor onda

Kim Kardashian (39), bakımına ayda ortalama 165 bin dolar harcıyor. Spor eğitmenine haftada 2 bin 500 dolar, vücut bronzlaştırma makyajına 345 dolar, saçındaki kaynağa 2 bin dolar, cilt bakımına 5 bin dolar, kaş tasarımına 1200 dolar ödüyor.

Parayı kreme saçıyor

Khloe Kardashian’ın (35) aylık 145 bin doları bulan bakım harcamaları içinde en çok yer tutan bakım kremlerine verdiği 1000 dolar ile 2 bin dolarlık saç kaynakları.

Ailenin tutumlusu

Kourtney Kardashian’ın (41) aylık ortalama 70 bin dolarlık güzellik giderleri ise şunlar:

Kremlere 500 dolar, temizleyicilere 200 dolar.

Bakım maskesine 190 dolar.

Haftalık spor eğitmenine seans başına 2 bin 500 dolar.

Estetikkolik

Kylie Jenner’ın (22) aylık ortalama güzellik gideri 140 bin dolar. Özel günlerde taktırdığı kaynakların fiyatı 8 bin doları buluyor. Kalıcı ojelerine 250 dolar, ipek kirpiklere 170 dolar, yılda iki kez yaptırdığı estetik işlemlerine 38 bin dolar harcıyor.

En masrafsızı

Modellik yapan Kendall Jenner’ın (24) aylık 25 bin dolar olan bakım harcamaları şöyle:

Özel spor koçuna altı haftalık antrenman için 15 bin dolar.

Saç bakımı ve tasarımına seans başı 1000 dolar.