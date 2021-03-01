Magazin Kardelen Acar hacker kurbanı oldu!

Kardelen Acar hacker kurbanı oldu!

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Kardelen Acar hacker kurbanı oldu!

Ünlü iş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar'ın sosyal medya şovu kabusla bitti. Sık sık gösterişli paylaşımlar yapan Kardelen Acar, hacker kurbanı oldu. Sosyetik ismin kendi hesabından özel fotoğrafları paylaşıldı.

01 Mart 2021, Pazartesi 12:21 Son Güncelleme:
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Lüks yaşantısını göz önünde yaşayan ve bunun için sürekli görgüsüzlükle eleştirilen Kardelen Acar'ın Instagram hesabından özel fotoğrafları yayınlandı. Herkes şaşkınlıkla bu fotoğrafları konuşurken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

'YANLARINA BIRAKMAYACAĞIZ'

Telefonunun hacklendiğini açıklayan Kardelen Acar, "Telefonum 6 saat önce hack'lendi. İcloud adresim, fotoğraflarım, Instagram adresim her şeyimi geri kurtardık. Kimsenin yanına bunu bırakmayacağım" dedi.

SON PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Telefonunu hack'leyenlere maddi ve manevi tazminat davası açan Acar, Çeşme'deki evinde dokuz yardımcısı, 200 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik baget kesim pırlantası ve son olarak 72 bin Euro yani 605 bin TL'lik Hermes çantasını Instagram'da paylaşarak tepki çekmişti.

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