Magazin Kardelen Acar plajda at bindi

Kardelen Acar plajda at bindi

Magazin

Kardelen Acar plajda at bindi

Corona virüs salgını başladığı andan itibaren çocuklarını alıp İzmir’e giden Kardelen Acar tüm gün at bindi ve poz verdi.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kardelen Acar, Aralık 2017’de kızı Derin’i, Kasım 2019’da oğulları İsmet ile Metin’i dünyaya getirmişti. Kardelen Acar corona virüs salgını başladığı andan itibaren çocuklarını alıp memleketi İzmir’e gitmişti. Karantina günlerini Çeşme’de geçiriyor. Kardelen Acar dün kızı Derin ile Çeşme Atlı Safari Kulubü’ne gitti. Tüm gün at bindi, poz verdi.

Bu arada da kızı da çiflikteki buzağı ve kuzuları sevip oynadı.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
15 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tuba Büyüküstün: Herkes birbirine benzemeye başladı