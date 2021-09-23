Kardeş geliyor
Yeni bir bebeğin geliyor olması aile içinde büyük bir heyecan ile karşılanır. Aile içinde pek çok durum bebeğin gelmesi ile değişime uğrayabilir. Ebeveynlerin enerjisi ve dikkati yeni doğan bebeğe yönelebilir. Bu nedenle ebeveynler için heyecana eşlik eden bir diğer duygu endişe olabilir. Büyük çocuk ya da çocuklarına yeni bir bebeğin varlığını nasıl açıklayacaklarını, bebeğe uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını ve kardeşler arasında adaletli bir ilişki kurup kuramayacaklarına dair sorular ebeveynlerin kafasını sıklıkla meşgul eder. Uzman Psikolojik Danışman Didem Sürgen konu hakkında açıklamalarda bulundu.
23 Eylül 2021, Perşembe 12:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuğunuzun yeni bir kardeş fikrine alışabilmesi için zamana ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle bebek ile ilgili kritik süreç geçtikten sonra bu süreç için genellikle ilk üç ay diyebiliriz, bir kardeşi olacağı haberini verebilirsiniz. Özellikle okul öncesindeki çocuklar zaman kavramına hâkim olmadıkları için birkaç ay sonra bebek gelecek gibi açıklamalar onlar için net olmayabilir.
Bu nedenle kar yağdığında ya da okullar yaz tatiline girip denize gittiğimiz zaman gelince tarzında daha somut açıklamalar yapmak faydalı olabilir.
BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER KONUSUNDA DİKKATLI OLUN
Yeni bir bebeğin gelmesine yakın günlerde ya da haftalarda, çocuğunuzun hayatında onu etkileyebilecek değişiklikler yapmamaya özen gösterin. Rutinlerin düzenli bir şekilde devam etmesini sağlayın. Tuvalet eğitimi vermek, sizinle birlikte yatıyorsa eğer odasını ayırma gibi büyük değişimleri doğumdan çok daha öncesinde yapın ve bir rutine dönüşmesini sağlayacak zamanı verin. Çocuğunuz kardeşinin doğmasını, bir oyun arkadaşı olacağını düşünerek sabırsızlıkla bekleyebilir. Bebeklerin dünyaya geldiklerinde sürekli uyuduklarını ve emdiklerini anlatın. Oyun oynayabilmeleri için kardeşinin biraz daha büyümesi gerektiğini anlamasına yardımcı olun.
DUYGULARINI İFADE ETMESI İÇİN ORTAM SAĞLAYIN
Yeni bir kardeşe uyum sağlamak çocuklar için kolay olmayabilir. Kardeşinin evden gitmesini istediğini ve sevmediğini ifade edebilir. Bu cümleleri ebeveyn olarak inkâr etmek yerine altında yatan duyguların açığa çıkmasına alan açın.