Kardeş geliyor

Çocuğunuzun yeni bir kardeş fikrine alışabilmesi için zamana ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle bebek ile ilgili kritik süreç geçtikten sonra bu süreç için genellikle ilk üç ay diyebiliriz, bir kardeşi olacağı haberini verebilirsiniz. Özellikle okul öncesindeki çocuklar zaman kavramına hâkim olmadıkları için birkaç ay sonra bebek gelecek gibi açıklamalar onlar için net olmayabilir.

Bu nedenle kar yağdığında ya da okullar yaz tatiline girip denize gittiğimiz zaman gelince tarzında daha somut açıklamalar yapmak faydalı olabilir.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER KONUSUNDA DİKKATLI OLUN

Yeni bir bebeğin gelmesine yakın günlerde ya da haftalarda, çocuğunuzun hayatında onu etkileyebilecek değişiklikler yapmamaya özen gösterin. Rutinlerin düzenli bir şekilde devam etmesini sağlayın. Tuvalet eğitimi vermek, sizinle birlikte yatıyorsa eğer odasını ayırma gibi büyük değişimleri doğumdan çok daha öncesinde yapın ve bir rutine dönüşmesini sağlayacak zamanı verin. Çocuğunuz kardeşinin doğmasını, bir oyun arkadaşı olacağını düşünerek sabırsızlıkla bekleyebilir. Bebeklerin dünyaya geldiklerinde sürekli uyuduklarını ve emdiklerini anlatın. Oyun oynayabilmeleri için kardeşinin biraz daha büyümesi gerektiğini anlamasına yardımcı olun.

DUYGULARINI İFADE ETMESI İÇİN ORTAM SAĞLAYIN

Yeni bir kardeşe uyum sağlamak çocuklar için kolay olmayabilir. Kardeşinin evden gitmesini istediğini ve sevmediğini ifade edebilir. Bu cümleleri ebeveyn olarak inkâr etmek yerine altında yatan duyguların açığa çıkmasına alan açın.