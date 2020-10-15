Kardeş kıskançlığı nasıl önlenir?

Kardeş kıskançlığını önleyebilmek için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu tavsiyelere uymak suretiyle çocuklar arasındaki eşitliği yakalayabilir ve daha sağlıklı bir büyüme süreci elde edebilirsiniz.

Özellikle bu ele alınan çözümlerin ebeveynler tarafından gerçekleştirilmesi en önemli husustur.

- Aile, çocuğu ile arasındaki bağı güçlendirmek için pek çok aktivite düzenlemelidir.

- Çocuğun stres hormonlarını azaltabilmek için ona bakarak neşeli şekilde gülmek ve ona odaklanmak gerekir.

- Her iki çocuğu da sevdiğini belirten gösteriler anne ve baba tarafından ele alınmalıdır.

- ‘Ölmek istiyorum artık’ cümlesi ile karşı karşıya kalındığı zaman, ileri seviye bir boyut olduğu için doğrudan çocuğa odaklı ayrı ilgi gösterilmeye başlanmalıdır.

- Ilımlı ve olumlu cümleler eşliğinde ona olan sevgi gösterilmelidir.

Bu gibi önlemler ile beraber kardeş kıskançlığının önüne geçmek mümkün. Fakat bunu yapabilmek için ise mutlaka profesyonel bir destek almak önemlidir. Böylece çocuk aşırıya kaçmadan ve kardeş kıskançlığı daha fazla büyümeden, ne yapılması gerektiği uzman doktor kontrolü altında gerçekleştirilebilir.

Kardeş kıskançlığı ile ortaya çıkan belirtiler hem çocuğun davranışı hem de fiziksel açıdan meydana gelen problemler şeklinde öne çıkabilmektedir. Bunları ayrı ayrı ele almak gerekirse öncelikle çocuğun değişik davranışlar gösterebileceğini söylemek mümkün;

- Ebeveynlerden zamanla uzaklaşma

- Kardeşe karşı kaba davranmaya başlama

- Altını ıslatma

- Devamlı sinirli ve hırçın davranışlar sergileme

Bu tür belirtiler ile karşı karşıya kalındığı zaman önemli oranda kardeş kıskançlığı probleminin meydana geldiğini anlamak mümkün. Bu durum aynı zamanda çocuğun fiziksel açıdan yaşadığı psikolojik etkileri üzerinden de ortaya çıkabilmektedir.

- Kekemelik

- Yürümeden emekliye dönme durumu

- Bebek tarzı konuşmalar

- Biberon ile beslenme alışkanlığına geri dönüş

- Yalancı emzik kullanmamasına rağmen bu alışkanlığa tekrar geri dönmesi

- Konuşmada gecikmeler

- Anneye aşırı derecede bağlı durumu

- Yalnız uyuyamama

- İçe kapanma

- Devamlı kabus gördüğünü dile getirmesi

Hem davranışsal bozukluk hem de psikolojik açıdan meydana gelen fiziksel etkiler ile beraber, çocuklar kardeş kıskançlığını açık şekilde gösterebilmektedir.

Bebek kıskançlığı için çözüm önerileri

Bebek kıskançlığını önleyebilmek için birçok farklı çözüm bulunur. Fakat bunun önüne geçebilmek için yapılması gereken, ebeveynlerin bu süreç içerisinde önemli bir rol oynamasıdır. Özellikle eğer çocuk aileyi dinlememeye başlamış ise, çocuk dikkatli bir şekilde takip edilmeye başlanmalıdır.

En ufak bir durumda kardeşi hırpalamaya başlamış ise, mutlaka bunun için bireysel önlem alınması gerekir. Eğer altını ıslatıyorsa kardeşi ile arasındaki bağı incelemek ve bu bağı güçlendirmek için beraber oyunlar gerçekleştirmek gerekir. En önemlisi bebek kıskançlığı için çözüm önerileri arasında uzman doktor gelir. Çocuğun psikiyatrik açıdan kontrolden geçmesi ve fiziksel teşhis ile beraber, farkı terapi yöntemleri duruma göre uygulanır.

Kardeş kıskançlığının nedenleri

Kardeş kıskançlığının en önemli nedenleri ailenin gösterdiği davranış şeklidir. Başka bir nedeni ise uzun bir süre tek başına büyümüş olan çocuğun, kardeşi olması ile ilginin yönelmesidir. Bu hem de iki ortak nokta ele alınırsa, ebeveynlerin davranış biçimleri kardeş kıskançlığının temel nedenleri arasında önde geliyor.







