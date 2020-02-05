Magazin Kardeş ülke Azerbaycan’dan Elazığ'a destek

Kardeş ülke Azerbaycan’dan Elazığ'a destek

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Kardeş ülke Azerbaycan’dan Elazığ'a destek

Bir dönem Çağla Şıkel ve Alişan'ın birlikte sundukları "Her Şey Dahil" programının formatı Azerbaycan’da da ilgi görüyor.

05 Şubat 2020, Çarşamba 21:50 Son Güncelleme:
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Hazar TV'de yayınlanan programın sunucusu, Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için kollarını sıvadığını canlı yayında açıkladı.

Programında birlik, beraberlik ve destek çağrısında bulunan sunucu, “Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerim. Bizler de böyle günlerde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Elazığ’da depremden etkilenen kardeşlerimize bizler de maddi ve erzak yardımı gönderdik. Herkesi, birlik olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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