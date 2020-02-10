Kardeşi için saçlarını uzattı, okul hayatını tehlikeye attı

ABD'nin Teksas eyaletinde 16 yaşındaki Newt Johnson, kardeşi Maggie'nin kronik bir damar rahatsızlığı olan Wegener hastalığına yakalandığını öğrendiğinde onun için her şeyi yapmaya hazırdı. Newt, kemoterapi ve diyaliz tedavilerinde saç uzamasının durması nedeniyle, 11 yaşındaki kardeşi için saçlarını uzatmaya karar verdi. Newt, saçlarını uzatacak ve yeterli uzunluğa eriştiğinde kardeşi için peruk yaptıracaktı. Ancak Newt'in planı devam ettiği lisenin kurallarına uymadı ve okul yönetimi saçlarını kısaltmasını istedi. Newt, okul kurallarına uymak yerine okulu bırakmayı tercih etti. Maggie de böbreklerini etkileyen otoimmün hastalığı nedeniyle Ekim ayında okulu bırakmak zorunda kalmıştı.





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