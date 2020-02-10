Dünya Kardeşi için saçlarını uzattı, okul hayatını tehlikeye attı

Kardeşi için saçlarını uzattı, okul hayatını tehlikeye attı

Dünya

Kardeşi için saçlarını uzattı, okul hayatını tehlikeye attı

ABD'de 16 yaşındaki bir çocuk, hastalığı yüzünden saçları uzamayan kardeşi için saçlarını uzattı. Okul yönetimi saçını kesmesini isteyince de okuldan ayrılmayı tercih etti.

10 Şubat 2020, Pazartesi 17:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

ABD'nin Teksas eyaletinde 16 yaşındaki Newt Johnson, kardeşi Maggie'nin kronik bir damar rahatsızlığı olan Wegener hastalığına yakalandığını öğrendiğinde onun için her şeyi yapmaya hazırdı. Newt, kemoterapi ve diyaliz tedavilerinde saç uzamasının durması nedeniyle, 11 yaşındaki kardeşi için saçlarını uzatmaya karar verdi. Newt, saçlarını uzatacak ve yeterli uzunluğa eriştiğinde kardeşi için peruk yaptıracaktı. Ancak Newt'in planı devam ettiği lisenin kurallarına uymadı ve okul yönetimi saçlarını kısaltmasını istedi. Newt, okul kurallarına uymak yerine okulu bırakmayı tercih etti. Maggie de böbreklerini etkileyen otoimmün hastalığı nedeniyle Ekim ayında okulu bırakmak zorunda kalmıştı.


İlgili Haberler
Baş ve boyun kanserinin 8 belirtisine dikkat


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İstanbul depremini önceden tahmin edebilmek mümkün mü?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
İnsan hatalarını nasıl önleyeceğiz?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması