Kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözü önünde bıçaklandı

Kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözü önünde bıçaklandı Gaziantep'te kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözleri önünde bıçaklanan Ünal Şahin (50), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.