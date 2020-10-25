Olay, çarşamba günü öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan kente geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mustafa Aslan, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Melek Aslan'ın cansız bedeni ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından babası ve avukatı tarafından teslim alınarak, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Melek'in cenazesi, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Melik'in kardeşi ile buluşmaya gittiği görüntüleri ortaya çıktı

Melek Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kardeşiyle buluşmaya gittiği gün kaldığı aparttan çıktığı görüntülere, DHA ulaştı. Apartın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Melek'in saat 11.21'de elindeki kitaplarla yurttan ayrılarak, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan Sanat Sokağı'na, kendisini öldüren kardeşiyle buluşmaya gittiği anlar yer aldı.

'Başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin' yazmış

Melek'in kaldığı apartın yetkilisi L.B., olayın ardından odasında yapılan aramada, genç kızın babasına yazdığı notu bulduklarını söyledi. L.B., "Olayın ardından ablası ve eniştesi Melek'in odasını toplarken bir not buldu. Notu ablası okudu. Notta, 'Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim' yazıyordu. Ablası notu okuyunca çok ağladı. Biz de çok etkilendik. Babasıyla problemleri vardı. Melek, başına bir şey geleceğini hissetmişti, bundan dolayı bu notu yazmış. Eski sevgilisi Orhan Vatansever'in başına bir şey getireceğini düşünüyordu. Aparttan gizlene gizlene çıkıyordu. Babasıyla yaşadığı problem, bildiğim kadarıyla Orhan; Melek'in babasını arayıp kötü şeyler söylemiş. Babası da 'Melek artık beni ilgilendirmiyor' demişti. Bayramda Adıyaman'a gitmek istemişti ama babası onu kabul etmediği için Melek çok ağlamıştı. Babasından bir yarasının olduğu belliydi" dedi.

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