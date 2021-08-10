Magazin Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

Magazin

Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan günler sonra ilk paylaşım geldi.

10 Ağustos 2021, Salı 10:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu. Kardeşini ölümünün ardından Alişan, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınladı...

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü.

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

SAHNEYE DE DÖNÜYOR

Alişan'ın menajerliğini yıllardır Sekçuk Teştaş üstleniyordu. Ünlü şarkıcı menajerlik için Haluk Şentürk ile anlaştı. Alişan günler sonra ilk konserini de 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta verecek...

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Yürek yangınları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Bana verdiği sözü tutmadı
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
9 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
9 Ağustos haftasına astrolojik bakış: Hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Acun hiç firar etmedi ki...
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Kaotik dönemler cinsel hayatımızı da etkiliyor
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: 'Dünyayı ben mi kurtaracağım?' 'Evet, sen kurtaracaksın!'
Funda Duru
Uğur Alkapar
Haftanın özeti
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah'ın son haline bakın!