Kardeşini kurtaran kahraman kalpli Benjamin canından oldu
ABD'yi esir alan kar fırtınası aile trajedisine neden oldu. Ülke buz tutan gölete düşen kardeşini kurtaran Benjamin'e ağlıyor.
19 Şubat 2021, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
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ABD, bir haftadır kar fırtınası ve hortum felaketiyle mücadele ediyor. Tennessee eyaleti de beyaz örtüye teslim olan bölgeler arasında. Cordova’da yaşayan Luckett ailesinin çocukları, evlerinin önünde oynamaya çıkmıştı. 6 yaşındaki Abigail Luckett, buz tutan gölette zıplarken bir anda buz çatladı ve yarıktan içeri düştü.
İKİ GÜN YOĞUN BAKIM
Buz gibi suda çırpınan kardeşini gören Benjamin (10), hiç düşünmeden suya atladı. Bu kez iki kardeş de suda mahsur kaldı. Sesleri duyan babaları Robert, oğlunun su üstünde tuttuğu kızı Abigail’i çıkardı. Anne Christine yardım çağırdı. O süreçte Benjamn suda kaldı. İki çocuk da hastaneye kaldırıldı. Çok su yutan Abigail iki gün yoğun bakımda kaldı.
CANI PAHASINA ATLADI
Yaşam savaşını kazandı. Ancak ağabeyi Benjamin kurtarılamadı. Kardeşine kıyamayan Benjamin’in canı pahasına gösterdiği bu kahramanlık ülkeyi yasa boğdu. Yetkililer, buzlanmanın vücut ağırlığı taşıyacak kadar sert olmadığını söyleyip aileleri, çocuklarını buz tutan göletlerden uzak tutmaları konusunda uyardı.