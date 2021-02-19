Kardeşini kurtaran kahraman kalpli Benjamin canından oldu

ABD, bir haftadır kar fırtınası ve hortum felaketiyle mücadele ediyor. Tennessee eyaleti de beyaz örtüye teslim olan bölgeler arasında. Cordova’da yaşayan Luckett ailesinin çocukları, evlerinin önünde oynamaya çıkmıştı. 6 yaşındaki Abigail Luckett, buz tutan gölette zıplarken bir anda buz çatladı ve yarıktan içeri düştü.

İKİ GÜN YOĞUN BAKIM

Buz gibi suda çırpınan kardeşini gören Benjamin (10), hiç düşünmeden suya atladı. Bu kez iki kardeş de suda mahsur kaldı. Sesleri duyan babaları Robert, oğlunun su üstünde tuttuğu kızı Abigail’i çıkardı. Anne Christine yardım çağırdı. O süreçte Benjamn suda kaldı. İki çocuk da hastaneye kaldırıldı. Çok su yutan Abigail iki gün yoğun bakımda kaldı.

CANI PAHASINA ATLADI

Yaşam savaşını kazandı. Ancak ağabeyi Benjamin kurtarılamadı. Kardeşine kıyamayan Benjamin’in canı pahasına gösterdiği bu kahramanlık ülkeyi yasa boğdu. Yetkililer, buzlanmanın vücut ağırlığı taşıyacak kadar sert olmadığını söyleyip aileleri, çocuklarını buz tutan göletlerden uzak tutmaları konusunda uyardı.







