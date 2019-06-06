Kardeşini kurtarmak için akarsuya atlayan Fatma kayboldu!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Hurman Çayı kenarına ailesiyle pikniğe giden Fatma Karatut (14), çay kenarında oynarken kardeşinin suya kapıldığını görüp akarsuya atladı. Bu sırada kardeşi ağaçların dalına tutunarak sudan çıkmayı başardı ancak Karatut, debisi yüksek olan suya kapıldı.

Ailesinin ve vatandaşların bir süre arama çalışmalarına rağmen Fatma Karatut bulunamayınca ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 100 KİŞİ KATILDI

3 kilometrelik alanda 100 kişinin katıldığı arama çalışması yapıldı.

Havanın kararması, bölgenin sarp olması ve su debisinin yüksek olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

Arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

AA