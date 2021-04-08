Kardeşini tinerle yaktı, duruşmada 'O benim canım ciğerim' dedi

Beyoğlu’nda kardeşini tiner dökerek yaktığı iddia edilen Hanifi Dalkıran davasında savcı sanığın, ‘canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaanın ardından söz alan sanık Dalkıran, kardeşini öldürmeyi düşünmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, “O benim canım ciğerim” dedi.

İstanbul Beyoğlu’nda sokakta yaşayan Hanifi Dalkıran tiner kullanan kardeşi Serkan Dalkıran’ı tiner dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında, “canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasında tutuklu sanık Hanifi Dalkıran hazır edildi.

"TİNER ÇEKTİĞİ İÇİN OLAY ANINDA CEZAİ EHLİYETİ YOKTU"

Duruşmada söz alan Dalkıran’ın avukatı olayın kasten öldürme değil, taksirle yaralama olduğunu söyleyerek, “Müşteki, kendisini yakan kişinin kardeşi olmadığını söylemiştir. Müvekkil tiner çektiği için olay esnasında cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeyiz” dedi. Alınan beyanın ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın “canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

"ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Mütalaanın ardından söz alan tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, müştekinin öz kardeşi olduğunu söyleyerek, “O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum” dedi.

Alınan savunmanın ardından, avukatlara savunmalarını hazırlamak için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Milliyet-Damla Güler

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