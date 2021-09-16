Kardeşler 50 yıl sonra kavuştu

Kardeşler David McBride (59), John Dowling (56) ve Helen Ward (53), terk edildikleri yıllarda basında yer almıştı. Ancak kardeş olabilecekleri akla gelmemişti. Kardeşlerden David ve Helen, geçen yıl birbirini buldu. John’un kızı onları televizyonda görünce babasının hikayesiyle benzerliği fark etti. İki kardeşe ulaştılar. DNA testi ile John’la da kardeş oldukları anlaşıldı. 50’li yaşlardaki üç kardeş, “Sanki birlikte büyümüş gibiyiz. Hiç yabancılık çekmiyoruz” dedi. Anneleri Katolik inancına sahip olan kardeşler, babaları Protestan Kilisesi mensubu olduğu için terk edilmişlerdi.