Kardeşler 50 yıl sonra kavuştu
İrlanda’da yaklaşık 50 yıl önce telefon kulübesine terk edilen üç bebeğin de kardeş olduğu ortaya çıktı. David 1962’de, John 1965’te, Helen 1968’de telefon kulübesinde bulunmuştu.
16 Eylül 2021, Perşembe 09:15 Son Güncelleme:
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Kardeşler David McBride (59), John Dowling (56) ve Helen Ward (53), terk edildikleri yıllarda basında yer almıştı. Ancak kardeş olabilecekleri akla gelmemişti. Kardeşlerden David ve Helen, geçen yıl birbirini buldu. John’un kızı onları televizyonda görünce babasının hikayesiyle benzerliği fark etti. İki kardeşe ulaştılar. DNA testi ile John’la da kardeş oldukları anlaşıldı. 50’li yaşlardaki üç kardeş, “Sanki birlikte büyümüş gibiyiz. Hiç yabancılık çekmiyoruz” dedi. Anneleri Katolik inancına sahip olan kardeşler, babaları Protestan Kilisesi mensubu olduğu için terk edilmişlerdi.