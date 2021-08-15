Çocukluk Kardeşler arası ideal yaş farkı ne olmalı?

Kardeşler arası ideal yaş farkı ne olmalı?

Çocukluk

Kardeşler arası ideal yaş farkı ne olmalı?

Ebeveynler ilk çocuklarının mutluluğunu yaşadıktan sonra ilk çocukları yalnız kalmasın düşüncesiyle bir kardeşi olmasını istiyorlar. Beraber oynarlar, birlikte zaman geçirdikleri için sıkılmazlar, büyüdükleri zaman birbirlerine destek olurlar diye düşünerek ikinci çocuğu yapmayı planlıyorlar. Ancak birçok aile bu noktada şunları düşünmeden de edemiyor ''Acaba aralarında kaç yaş olmalı? Kardeşler arasında doğru yaş farkı nedir?'' Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

15 Ağustos 2021, Pazar 16:06 Son Güncelleme:
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Kısa aralıklarla çocuk sahibi olmak daha annenin kendisini toparlamaya fırsatı olmadan ruhen ve bedenen daha çok yorulmasına neden oluyor. Ayrıca yeni çocuğa hem ebeveynlerin hem de ilk çocuklarının hazır olması önemlidir.

KARDEŞLER ARASI İDEAL YAŞ FARKI NEDİR?

Pedagojide kardeşler arasında en ideal yaş farkı 4’tür.

Çünkü 2 yaşına kadar bir bebek anneye bağımlıdır. Bebek; sürekli emmek ister, altını pisletir, kucak ister yani anne memeden kesene kadar gecesini gündüzüne katar, uykusuz kalır ve yorgun düşer. Kardeş için uygun zaman değildir.

2 ile 4 yaş arasında ise çocuğun en hareketlendiği, durdurak bilmediği ve hep ben ben dediği yaş aralığıdır. Anne çocuğun peşinden koşmaktan kendine bile vakit ayırmakta zorlanır. Kardeş için “pek” uygun zaman değildir.

4 yaş ise artık çocuğun güvenli bağlanma sürecini ve özgüven oluşumunu tamamladığı yaştır. Çocuk bu yaş itibariyle ebeveynin odasından ayrılabilir, kreşe başlayabilir ve kendine arkadaş ihtiyacı duyar. Yani, kardeş için “en ideal” zamandır.

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