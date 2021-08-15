Kardeşler arası ideal yaş farkı ne olmalı?

Kısa aralıklarla çocuk sahibi olmak daha annenin kendisini toparlamaya fırsatı olmadan ruhen ve bedenen daha çok yorulmasına neden oluyor. Ayrıca yeni çocuğa hem ebeveynlerin hem de ilk çocuklarının hazır olması önemlidir.

KARDEŞLER ARASI İDEAL YAŞ FARKI NEDİR?

Pedagojide kardeşler arasında en ideal yaş farkı 4’tür.

Çünkü 2 yaşına kadar bir bebek anneye bağımlıdır. Bebek; sürekli emmek ister, altını pisletir, kucak ister yani anne memeden kesene kadar gecesini gündüzüne katar, uykusuz kalır ve yorgun düşer. Kardeş için uygun zaman değildir.

2 ile 4 yaş arasında ise çocuğun en hareketlendiği, durdurak bilmediği ve hep ben ben dediği yaş aralığıdır. Anne çocuğun peşinden koşmaktan kendine bile vakit ayırmakta zorlanır. Kardeş için “pek” uygun zaman değildir.

4 yaş ise artık çocuğun güvenli bağlanma sürecini ve özgüven oluşumunu tamamladığı yaştır. Çocuk bu yaş itibariyle ebeveynin odasından ayrılabilir, kreşe başlayabilir ve kendine arkadaş ihtiyacı duyar. Yani, kardeş için “en ideal” zamandır.



