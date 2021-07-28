Türkiye Kardeşler arasındaki arazi kavgasında feci son!

Kardeşler arasındaki arazi kavgasında feci son!

Türkiye

Kardeşler arasındaki arazi kavgasında feci son!

Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle Salih Demirel 3 kişiyi yaraladı. Yaralıların arasında bulunan kardeşlerden Sabri Demirel 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
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Olay, 24 Temmuz’da, Üçpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Salih, Sabri, Senai (36) ve Fatıma (56) Demirel kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Salih Demirel, üzerindeki tabancayı çıkarıp, ateşleyerek, 3 kardeşini de yaraladı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan Salih Demirel de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Sabri Demirel, bu sabah hayatını kaybetti. Yaralı 2 kardeşin ise Ünye’deki hastanede tedavileri sürüyor.

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Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kardeşinin ölümünün ardından Salih Demirel, jandarma ekiplerince tekrar gözaltına alındı.


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