Magazin Kardeşlerim 13. bölüm izle! Kardeşlerim 13. bölüme Suzan'ın sinsi planı damga vurdu

Kardeşlerim 13. bölüm izle! Kardeşlerim 13. bölüme Suzan'ın sinsi planı damga vurdu

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Kardeşlerim 13. bölüm izle! Kardeşlerim 13. bölüme Suzan'ın sinsi planı damga vurdu

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 13. bölüm ile ekrana geldi. Kardeşlerim 13. bölüm yeniden izlemek isteyenler ya da kaçıranlar tarafından merak ediliyor. Kardeşlerim 13. bölümde neler oldu? Kardeşlerim dizisi 13.yeni bölümde; Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar. Kardeşlerim 14. bölüm fragmanı yayında! İşte Kardeşlerim 13. bölüm izleme linki ve Kardeşlerim 13. bölüm özeti. Kardeşlerim 14. bölüm fragmanı...

16 Mayıs 2021, Pazar 19:22 Son Güncelleme:
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Kardeşlerim 13.bölümü yayınlandı. 15 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 13.son bölümünde; Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır. Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder. Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler. Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar. İşte, Kardeşlerim 13. bölüm

Kardeşlerim 12. bölüm özeti

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir. Ömer’le Ayşe’nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk’le birlikte Ömer’i zor duruma sokacak planını uygular. Kadir, Melisa’yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur. Şengül, Suzan’ın sırrını Nebahat’e anlatır. Suzan, Akif’i bitirmek için yeni planlar peşindeyken, Akif’in beklenmedik hamlesi herkesi şoke eder.

Kardeşlerim 13. Bölüm izle

Kardeşlerim 13. Bölüm tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

Kardeşlerim dizisi konusu nedir?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Kardeşlerim 14. bölüm fragmanı yayınlandı!

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