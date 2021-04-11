Kardeşlerim dizisinin 8. son bölümünde; Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. İşte Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!" başlığıyla yayınlandı.

Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı



