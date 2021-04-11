Magazin Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı

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Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 8. bölüm ile ekranlara gelirken Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı için aramalar devam ediyor.

11 Nisan 2021, Pazar 20:23 Son Güncelleme:
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Kardeşlerim dizisinin 8. son bölümünde; Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. İşte Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!" başlığıyla yayınlandı.

Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı


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