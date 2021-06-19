Kardeşlerim dizisinin sezon finali dizinin hayranlarında üzüntüye neden oldu. Dizinin son bölümünde izlediği görüntülerin hesabını sormak isteyen Doruk, Akif'le karşı karşıya, diğer yandan Suzan, Harika ile birlikte sokakta kalmamak için çözüm yolu arar. İşte, Kardeşlerim dizisi sezon finali fragmanı ve merak edilen diğer ayrıntılar…

İŞTE KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ FRAGMANI

Yaralanan Orhan hemen hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen, çalışamayacak haldedir. Çaresiz kalan Şengül, hemen Nebahat ve Akif'e gider ancak beklediği desteği alamaz, üstüne üstlük ev sahibi Hilmi'nin planladığı kötü sürpriz tüm Eren ailesinin canının sıkılmasına neden olur. Çocukların hepsi birbirine destek olmak için dört bir yandan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için hazırladığı kurnaz plan Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Ömer Kadir, Emel ve Asiye için artık daha da zor bir hale gelir.





KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV ekranlarında 18 bölüm boyunca izleyicilerine duygusal anlar yaşatan Kardeşlerim dizisi sezon finali ile son kez seyircisinin karşısına çıkıyor. Kardeşlerim dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer pek çok yapımda olduğu gibi yeni sezonun Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İzlediği görüntülerin hesabını sormak isteyen Doruk, Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile birlikte sokakta kalmamak için çözüm yolu arar. Ancak Harika da yaşadığı durumu kabullenmekte zorlanır. Videoyu kimin gönderdiğini bulmak isteyen Akif, türlü planlar içine girer. Berk'in tiyatro oyunundaki öyküsüne Tolga'nın intikam alma planı eklenince herkesi korkuya düşüren anlar yaşanır.