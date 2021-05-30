Kardeşlerim dizisi veda etmeye hazırlanıyor

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 16. bölüm fragmanına ''Asiye iyileşecek mi?'' sözleri damga vurdu.

Kardeşlerim 16. bölüm fragmanında eskort zannedilen Asiye kafasını yere çarpıyor. Hastaneye kaldırılan Asiye’ye ne olacağı merakla bekleniyor.

18. bölüm ile sezon finali yapacak

Kardeşlerim dizisinin sezon finali 19 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak. İkinci sezonda da yoluna devam edecek olan dizi cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kardeşlerim 15. bölümde neler oldu?

"En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..."

"Şu konuda bir anlaşalım, vicdanınız kadar insansınız…" Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kend tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kenidin savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den haberisizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.

Zirveye koşuyor

Kardeşlerim 15. bölümü ile tüm kişilerde birincilik alırken, AB ve ABC1 gruplarında ise zirve Gönül Dağı dizisinin oldu. Kardeşlerim dizisi, AB ve ABC1 gruplarında ise daha önce de olduğu gibi ikinciliğe razı geldi.