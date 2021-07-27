Kardeşlerim dizisinde büyük değişiklik!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitliyor. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Kardeşlerim dizisi, haziran ayında 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

KARDEŞLERİM DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Kardeşlerim, sezon finaliyle herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Erhan'ı vurup, suçu Kadir'in üzerine atan Akif, kardeşlerin dağılmasına neden oldu. Heyecan dolu gelişmelerin peş peşe yaşandığı sezon finalinde göz yaşları sel oldu. Kendisine şantaj yapan Erhan'la buluşan Akif, onu öldürüp suçu Kadir'in üzerine attı. Kadir'in tutuklanması bomba etkisi yaratıp, kardeşlerin dağılmasına neden oldu.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM

Eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi beklenen Kardeşlerim dizisinde, Kadir suçsuz olduğunu kanıtlayabilecek mi? Sevdiği kızın kardeşini kurtarmak için Doruk babasını ihbar edecek mi? Çocuk Esirgemeye sığınan kardeşler tekrar bir araya gelecek mi? Tüm bu soruların cevabını yeni sezonda alacağız.

BOMBA DEĞİŞİKLİK İDDİASI!

Ağustos ayının ikinci haftası sete çıkacak olan ekip, yine yoğun tempoda çalışacak ve Eylül ayı içinde de ikinci sezonun başlaması planlanıyor. Ancak Ayşe karakterinin dizinin ikinci sezonunda olmayacağı iddia edildi. Büyük bir değişimin yaşanacağı diziye yeni karakterler katılacak.

KARDEŞLERİM DİZİSİNE YENİ OYUNCULAR

Yeni karakterlerin isimleri netleşti ama canlandıracak oyuncular henüz belli değil. Ahu Yağtu’nun hayat verdiği Suzan’ın başına bela olacak bir karakter geliyor. Berna karakteri yeni dönemin öne çıkan isimlerinden olacak. Berna’nın kızı Dora da yine ikinci sezonun sürprizlerinden birisi. Harika karakterinin halası olarak hikayeye katılacak olan Berna karakteri için güçlü bir isim arayışları sürüyor. Ayrıca dizide Kaan ve Cemile isimli iki yeni karakter de geliyor.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA YERLEŞMEK ZORUNDA KALDILAR

Olayların görgü tanığı Tolga ise Kadir suçlu bulunup hapishaneye atılıncaya kadar sustu. Kadir, cezaevine düşünce de tüm gerçekleri Doruk'a anlattı. Hem abilerini hem de yuvalarını kaybeden "kardeşler" ise çocuk esirgeme yurduna yerleşmek zorunda kaldılar.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.