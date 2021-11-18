Magazin Kardeşlerim dizisinden izleyiciyi üzen haber!

Kardeşlerim dizisinden izleyiciyi üzen haber!

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Kardeşlerim dizisinden izleyiciyi üzen haber!

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim’de ayrılık rüzgarı esiyor. Dizinin ilk bölümünden bu yana başrollerinden birini canlandıran Halit Özgür Sarı cumartesi ekrana gelecek 29. bölümde diziye veda ediyor.

18 Kasım 2021, Perşembe 01:25 Son Güncelleme:
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Atv’nin NGM Media imzalı dizisi Kardeşlerim’in 29. bölüm fragmanı çok konuşuldu. Dizinin Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Birçok seyirci bunun bir reyting oyunu olduğunu düşündü. Ancak Serkan Birinci’nin yönettiği dizinin cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde başarılı oyuncu ekibe veda edecek.

Gül Abus Semerci’nin yazdığı diziden ölerek ayrılacak olan Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.

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