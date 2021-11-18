Kardeşlerim dizisinden izleyiciyi üzen haber!

Atv’nin NGM Media imzalı dizisi Kardeşlerim’in 29. bölüm fragmanı çok konuşuldu. Dizinin Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Birçok seyirci bunun bir reyting oyunu olduğunu düşündü. Ancak Serkan Birinci’nin yönettiği dizinin cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde başarılı oyuncu ekibe veda edecek.

Gül Abus Semerci’nin yazdığı diziden ölerek ayrılacak olan Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.