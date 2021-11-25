Kardeşlerim dizisinin Akif'i Celil Nalçakan paylaştı: Şoktayız
Kardeşlerim dizisinden ayrılacağı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Celil Nalçakan, yakın dostu Fethi Karaduman'ın annesinin vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.
25 Kasım 2021, Perşembe 20:29 Son Güncelleme:
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Kardeşlerim dizisinde Akif rolüne hayat veren ve son dönemlerde diziden ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen Celil Nalçakan, yakın dostu fotoğrafçı Fethi Karaduman'ın annesinin vefat haberini duyurdu. Nalçakan, haberi şu sözlerle duyurdu:
"Can dostumuz Fethi Karaduman'ın dünya şahanesi annesi, Tülin Annemiz'i (Tülin Bolatlı) kaybettik. Şoktayız."
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