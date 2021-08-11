Magazin Kardeşlerim dizisinin Ayşe'si yepyeni bir diziyle izleyici karşısına çıkacak

Kardeşlerim dizisinin Ayşe'si yepyeni bir diziyle izleyici karşısına çıkacak

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Kardeşlerim dizisinin Ayşe'si yepyeni bir diziyle izleyici karşısına çıkacak

Son olarak ATV'de ekrana getirilen Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Çağla Şimşek Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığı El Kızı dizisine dahil oldu.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 22:18 Son Güncelleme:
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Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaşacağı “El Kızı” dizisine Kardeşlerim dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Çağla Şimşek dahil oldu. NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “El Kızı” dizisinin hafta sonu okuma provaları yapılacak.

Muğla’da çekilecek dizide Perihan Savaş da “Çukur”dan sonra yine iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Feride Kaytan’ın yöneteceği dizinin kadrosuna Kardeşlerim dizisinden ayrılan Çağla Şimşek dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu “El Kızı”nda çok sürprizli bir karakter olan Seher rolüne hayat verecek. Dizi için sözleşme aşamasına gelinen oyunculardan biri de Sedef Avcı…

"Çocuk gelin" ile yıldızı parladı

Çocuk gelin karakteri ile yıldızı parlayan ve daha sonra çeşitli projelerde rol alan güzel oyuncu Çağla Şimşek, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ve sezon finali yapan Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterine hayat verdi.

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