Kardeşlerim sezon finalinde Kadir tutuklanıyor

Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisi 18. bölüm ile birlikte sezon finali yapacak. Cumartesi akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde; Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif’le karşı karşıya gelmiş ve ortalık karışmıştı. Yeni bölümü merakla beklenen Kardeşlerim dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kardeşlerim 18. bölüm fragmanının en dikkat çeken sahnesi Kadir'in tutuklanması oldu. Kardeşlerim 18. bölümde neler olacak. İşte detaylar...

Kardeşlerim 18. bölümde Kadir'in cinayete teşebbüsten tutuklanması şok etkisi yaratırken, Kadir’in bu iftiradan kurtulup kurtulamayacağı merak konusu.

Tolga, Ömer ve ailesinin kuyusunu kazmaya devam eder. Aileye oynadığı oyunda kuru sıkı silah ile gerçek silahı değiştiren Tolga'nın planı yanlış kişiyi hedef alır. Silahtan çıkan ateş kardeşlerin amcası Orhan'a isabet eder. Şengül, gözyaşları içindeyken bir yandan da Aybike ve Oğulcan'da artık yetim kalmıştır. Orhan'ın değiştirilen silahtan çıkan ateşle hayatını kaybetmesi ise Kadir'in başını derde sokar. Amcasının ölümüyle göz altına alınan Kadir’in özgürlüğü Tolga'nın elindedir. Tolga ise Kadir için Doruk'a bir teklif götürür. Peki Doruk, teklifi kabul edecek mi, Kadir hapisten kurtulacak mı?

Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı









Kardeşlerim 17. bölümde neler oldu?

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.