Kardeşlerim yeni sezon ne zaman, bu akşam mı? İşte Kardeşlerim ikinci sezon fragmanı
Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Hayatta tek başlarına kalan 4 kardeşin dramatik hikayesinin anlatıldığı dizi yürekleri burkan bir bölümle sezon finali yapmıştı. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman bu akşam mı? İşte Kardeşlerim ikinci sezon fragmanı…
11 Eylül 2021, Cumartesi 16:36 Son Güncelleme:
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Kardeşlerim yeni sezon bölümleri dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. ATV ekranlarının sevilen dizisinin geçen sezon son bölümünde, Orhan çalışmayacak halde olduğu için tüm kardeşler dört koldan iş aramaya başlamıştı. İşte, Kardeşlerim ikinci sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi…
KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?
Kardeşlerim dizisi yeni sezon bölümleri ile 11 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında olacak.
İŞTE KARDEŞLERİM İKİNCİ SEZON FRAGMANI
https://www.instagram.com/p/CTrclbVqgCS/
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...