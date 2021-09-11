Kardeşlerim yeni sezon bölümleri dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. ATV ekranlarının sevilen dizisinin geçen sezon son bölümünde, Orhan çalışmayacak halde olduğu için tüm kardeşler dört koldan iş aramaya başlamıştı. İşte, Kardeşlerim ikinci sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi…

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?

Kardeşlerim dizisi yeni sezon bölümleri ile 11 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında olacak.

İŞTE KARDEŞLERİM İKİNCİ SEZON FRAGMANI













KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...