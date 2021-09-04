Türkiye Kardeşlerin 18 yıllık davasında taşlar havada uçuştu

Kardeşlerin 18 yıllık davasında taşlar havada uçuştu

Türkiye

Kardeşlerin 18 yıllık davasında taşlar havada uçuştu

Şanlıurfa’da, aralarında 18 yıllık miras davası bulunan kardeşlerden Aziz D., ailesiyle gittiği kız kardeşlerinin mahallesinde taş ve sopalarla eve ve otomobile zarar verdi. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

04 Eylül 2021, Cumartesi 22:03 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, baba ve annelerinden kalan 18 yıllık miras davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Aziz D., ablası Gülçin K. ve kız kardeşi Hatice A. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz D., eşi ve çocuklarını da yanına alarak kız kardeşlerinin evine gitti. Kız kardeşlerinin kapıyı açmaması üzerine Aziz D. ve beraberindekiler ellerinde bulunan taş ve sopa ile ev ve binanın önünde bulunan otomobile zarar verdi. Kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde; kavgada sopa ve kaldırım taşlarıyla ev ile otomobile zarar verilmesi, bir kişinin ise otomobilin üstüne çıkarak zıplaması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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