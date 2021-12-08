Ekonomi 'Karekod! okuturken dikkat!

'Karekod! okuturken dikkat!

Ekonomi

'Karekod! okuturken dikkat!

El temasını ortadan kaldırdığı için pandemi ile birlikte milyonlarca kişi tarafından kullanılan karekod (barkod okuma) uygulaması, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Bıçakcı, karekod okutulurken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Normal karekodun üzerine sahte karekod yapıştırabilirler. Karekod aracılığıyla mobil cihazınıza kötü amaçlı bir yazılım, virüs indirebilirsiniz” dedi.

PARASINI KAPTIRAN VAR

Banka çalışanı olan bir müvekkilinin karekod dolandırıcılığına maruz kaldığını söyleyen Avukat Merve Özel, “Müvekkilimiz, aktif olarak bunu kullanması ve karekodla para çekip yatırmasına rağmen bu duruma maruz kaldı ve ciddi miktarda parasını kaybetti. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. Güvenlik yazılımcısı Ünsal Yurdakonar ise güvenli bir karekod uygulaması kullanılmasını önererek “Bu sayede zararlı bir konu varsa uygulama sizi otomatik olarak uyarıyor” dedi.

DHA

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