Karga kaç yıl yaşar? Kargaların özellikleri

Kargaların oldukça zeki hayvanlar olduğu araştırmalarla kanıtlandı. Toplumumuzda kargaların ömrüyle ilgili çok fazla yanlış bilgi var. Örneğin kimileri kargaları 100-200 yıl yaşadığını söylerken kimileri de kargaların 400 yıla kadar yaşayabildiğini ileri sürüyor. Peki bunlar ne kadar doğru Kargaların ömürleri sanıldığı kadar uzun olmadığını söylemek gerekir. Hem doğada yaşayan hem de özel olarak yetiştirilen pek çok karganın ömür süresi ortaktır ve belli bir süreyi kapsar.

KARGALARIN ÖMRÜ

Kargalar ortalama olarak 10 yıl yaşar. Kargaların en uzun ömürleri ise genel olarak 20 yıl şeklinde ifade edilmektedir. Hatta bazı kargaların ömürleri 4 ila 8 yıl arasında değişkenlik gösterir. Kayıt altına alınmış en uzun karga yaşamı ise 40 yıl olarak öne çıkıyor. Ayrıca kargaların birçok farklı türü bulunmaktadır ve ömürleri farklılık yaratabilir. Ancak genel olarak 10 ila 20 yıl arasında olduğunu söylemek mümkün. Bölgeden bölgeye değişkenlik yaratan kargaların ömürleri 7 ila 8 yıl, 10 ile 15 yıl ya da 20 yıl kadar sürmektedir.

KARGALARIN ÖZELLİKLERİ

Birçok yerde dile getirilen ve efsane olmuş kargaların 100 veya 200 yıl yaşamaları tamamen yanlış bir bilgidir. Kargalar gerçekte 10 yıl ya da en fazla 20 yıl kadar yaşarlar. Bu da kargaların türüne bağlı olarak yaşadığı ortam kapsamında değişkenlik gösterir.

Kargalar ayrıca ses taklit etme yeteneğine sahip özel hayvanlardan biridir. Özellikle 100 kelimeden fazla hafızasını alma yeteneği bulunur. Aynı zamanda 50 cümle kurabilme yeteneklerinin de olduğunu söylemek gerekir. Dünya çapında birçok değişik karga çeşitleri bulunmaktadır ve bu yetenekleri nedeniyle, dünyanın değişik bölgesinde yer alan ülkelerde yetiştirilirler.







