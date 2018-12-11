Kargo ile kaçakçılık yaparken yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri durdurdukları bir kargo aracında yaptıkları aramada kaçak tütün ve makaron ele geçirdi

11 Aralık 2018, Salı 19:38 Son Güncelleme:
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Kargo ile kaçakçılık yaparken yakalandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kargo firması ile kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar-Konya arasındaki D-300 karayolu üzerinde 41 ABS 928 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 140 kilo kaçak tütün ve 70 bin adet makaron ele geçirildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Araç sürücüsü M. T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken araçta bulunan tütün ve makaronlara el konuldu.


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