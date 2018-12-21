Kargoda kötü sürprize önlem

Alışverişte e-ticaretin yani internetin payının artmasıyla birlikte kargo şirketlerinin de iş yükü arttı. Ancak bir hevesle satın aldığı ürünleri kullanmayı bekleyen vatandaşların çoğu, kargolarının kendilerine ulaştırılmamasından şikayetçi.

Üstelik tek sorun bu da değil, tonlarca para verip satın aldığı ürünü kırılan hatta sipariş ettiği ürün yerine bambaşka bir ürünle karşılaşanlar bile var.

VAAT EDİLEN DEĞİL

Maalesef bu konuda tüketiciyi koruyucu çok fazla yasa yok. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise “Son yıllarda vatandaşlar vakit bulamadığı için internetten alışveriş yapıyor. Ancak teslimat sırasında tüketici, vaat edilen ürün yerine daha kalitesiz ya da başka bir ürünle karşılaşıyor. Bunun için ‘Kontrollü Teslimat’ uygulaması olmalı” dedi.

ŞİRKETTEN İSTEYİN

Bu uygulamayı halihazırda bazı kargo şirketlerinin yaptığını belirten Levent Küçük, “Uygulama sayesinde, kargocu paketi getirdiğinde vatandaşın paketin içini açıp kontrol etme hakkı oluyor. Uygulamanın yaygınlaşması için tüketici alışveriş yaptığı firmalardan bunu talep etmeli. Böylece firmalar da kargo şirketleriyle anlaşma yapabilir.”

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT!

Sosyal medyada ürün satan çok fazla hesap var. Ancak bunların birçoğu güvenilir değil. Bu konuyla da ilgili vatandaşı uyaran Levent Küçük şöyle devam etti: “Instagram’dan kadın ayakkabısı sipariş edip, erkek ayakkabısıyla karşılaşanlar var. Mağduriyetini dile getirmek istediğinde ise muhatap bulamıyorlar. Alışveriş yapılan hesap kapanmış ya da onları engellemiş oluyor.”

GELDİK BULAMADIK

Son dönemde vatandaşın en çok karşılaştığı problem ise ‘Geldik, sizi evde bulamadık’ mesajı. Bununla ilgili de konuşan Levent Küçük, “Kargo şirketleri genelde mesaj atıyor. Ama aslında geldiklerine dair kapıya bir ihbar notu yapıştırmalılar. Böylece şirket çalışanının bizzat geldiği anlaşılır. Aksi takdirde şirket, Ticaret Bakanlığı’na şikayet edilebilir” diye konuştu.

Kargodan aldığınız paket zarar görmüşse ya da kutudan kırık sesi geliyorsa orada hemen tutanak tutun. Bu sayede, Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet edip, malın bedelini talep edebilirsiniz.

BEKLENMEYEN PAKET GELİNCE

Son günlerde dolandırıcılar da kargo şirketlerini kullanarak vatandaşları tuzağa düşürüyor. Vatandaşın adresine ‘alıcı ödemeli’ kargo gönderen sahtekarlar parayı alıp gidiyor. Vatandaş ise ‘beklenmeyen’ kargoyu bir hevesle açtığında ödedikleri paranın karşılığı olmayan ürünlerle karşılaşıyor. Hatta bazı kargo paketlerinin içi boş çıkıyor. Nereden geldiği belli olmayan paketi teslim almayın.



