Kargoda sürpriz yaşamayın!

Aydın Efeler’de yaşayan Ümral-Cavide Karaşahan çifti, televizyonda reklamını gördükleri halı örtüsünden almak için telefonla sipariş verdi. 115 lira harcayan vatandaşlar, 3 gün sonra gelen kargo paketini açınca kolide halı örtüsü yerine birkaç parça bez ve kumaş parçası olduğunu gördü. Vatandaşlar, kolinin üzerinde yazan telefon numarasını arayarak firmaya ulaşmaya çalışsa da telefonu açan olmadı.

KONTROLLÜ TESLİMAT

Televizyondaki sahte reklamlar ya da sahte internet siteleri vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Peki bu gibi durumlarda ne yapılmalı? Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Tüketicileri bundan korumak için ‘Kontrollü Teslimat’ uygulaması olmalı” dedi. Bu uygulamayı halihazırda bazı kargo şirketlerinin yaptığını belirten Küçük, “Uygulamayla kargocu paketi getirdiğinde paketi açıp kontol etme hakkınız oluyor” dedi.

İNSTAGRAM TEHLİKESİ

Son yıllarda özelikle Instagram’da ürün satan çok fazla hesap var. Ancak bunların birçoğu güvenilir değil. Bu konuyla da ilgili vatandaşı uyaran Levent Küçük, şöyle devam etti: “Instagram’dan kadın ayakkabısı sipariş edip, erkek ayakkabısıyla karşılaşanlar var. Mağduriyetini dile getirmek istediğinde ise muhatap bulamıyorlar. Alışveriş yapılan hesap kapanmış ya da onları engellemiş oluyor."

EKSTRA İNDİRİME DİKKAT!

Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ‘güven damgası’ olan sitelerden alışveriş yapın.

■ İnternet sitesinin gerçekliğinden şüphe ettiyseniz siteyi ‘arama motoru’ndan yani örneğin ‘google’ üzerinden aratın.

■ sitenin telefon ve adres gibi iletişim bilgilerini kontrol edin. Gerekirse telefonla arayarak iletişim kurun.

■ Aşırı derecede yapılan indirimlere kanmayın. Kimse 1000 TL’lik bir malı 100 TL’ye satmaz.

■ Sosyal paylaşım sitelerinde alışveriş yapacağınız hesabın ‘resmi hesap’ olup olmadığını kontrol edin.

■ Televizyon reklamlarına aldanmayın. Korsan TV kanallarında, birçok ürünün sahtesi satılıyor.