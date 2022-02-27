Kargodaki kesik el, organ kaçakçılığını ortaya çıkardı

Endonezyalı sansasyonel sanatçı Arnold Putra, insan uzuvlarından yaptığı eserleriyle biliniyor. En son bir insan omurgasından yaptığı çantası ile çok tartışılmıştı. Brezilya’da Putra adına hazırlanan bir kargodan kesik insan eli ve üç plasenta çıkınca polis devreye girdi. Kargo, Singapur’a yollanacaktı. Putra da son zamanlarda Singapur'da yaşıyordu. Kargoyu hazırlayan ise Amazonas Üniversitesi’nden anatomi profesörü Helder Binda Pimenta’ydı.

‘HER ŞEY SANAT İÇİN’ SAVUNMASI

Polis, organ kaçakçılığı şüphesi ile profesörün üniversitedeki laboratuvarına ve evine baskın düzenledi. Profesör, kargoyu Putra'nın talebi üzerine hazırladığını söyledi. Ancak Putra, eserlerinde kullandığı tüm uzuvları, bu işi yasalara uygun yapan Kanada merkezli bir tıp şirketinden temin ettiğini söyledi. Profesörün kargosundan habersiz olduğunu iddia etti. Putra, “Bu benim sanatım” dedi. Brezilyalı profesör, sekiz yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Arnold Putra bir çanta tasarımında insan omurgası kullanmıştı.