Türkiye Kargolar bayramda açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

Kargolar bayramda açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

Türkiye

Kargolar bayramda açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

2021 Ramazan Bayramı, koronavirüs önlemleri kapsamında bayram süresinde evlerinde olan ve alışverişlerini online olarak yapmak isteyen vatandaşlar, kargoların bayramda çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kargolar bayramda çalışıyor mu? sorusunun cevabını araştırıyor. 2021 Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu? Kargolar bayramda açık mı?

14 Mayıs 2021, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
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Kargoların bayramda çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar kargolar bayramda açık mı? sorusunun cevabını araştırıyor. Kargolar bayramda açık mı? sorusunun cevabı haberimizde...

Kargolar bayramda çalışıyor mu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma kararlarının Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacağı açıklanmıştı. Kargolar bayramda çalışıyor mu? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı? Kargolar bayramda açık mı?

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı muafiyet listesine göre kargolar tam kapanma süresi boyunca çalışmaya devam eden işletmelerden biri. Normal şartlarda Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olan kargolar 13, 14, 15 Mayıs Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak.

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