Kargolar drone ile taşınacak! Pilot güzergah ise İstanbul-Ankara

Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarını kullanma çalışmaları sürüyor. Türkiye de drone teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hazırlıklar sadece, sistem geliştirmekle sınırlı kalmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şehirler arası drone taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, modellemenin ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldığını açıkladı. Dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla drone'ların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. Hangi güzergahın izleneceği, drone'ların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek.

Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, bunun operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de drone'lara ilişkin detaylı bir çalışma da yürütüyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde drone kayıt altına aldı.

Lisans verilen pilot sayısı ise 600 bin civarında.