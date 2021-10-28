29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil ilan edilen 29 Ekim’de bir çok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara veriyor. Bu kapsamda en çok merak edilen konular ise ‘Kargolar yarın (29 Ekim) açık mı?’ ve ‘PTT, Sürat, Aras, MNG Kargo 29 Ekim’de çalışıyor mu?’ soruları olmaya devam ediyor…

KARGOLAR YARIN (29 EKİM) AÇIK MI?

Kargoların iş yükü koronavirüs sürecinde eskisinden daha da fazla arttı. Milyonlarca kişi alışverişlerinin büyük bölümünü internetten yapıyor ve bu nedenle de kargo firmaları her zamankinden daha fazla çalışıyor. Remi tatil olan 29 Ekim Cuma gününde ise kargoların çalışıp çalışmadığı büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çalışmamış ve kargo işlemleri bir gün aksamayla devam etmişti. Bu yıl da kargoların açık olmayacağı düşünülüyor.

PTT, SÜRAT, ARAS, MNG KARGO 29 EKİM’DE ÇALIŞIYOR MU?

PTT KARGO 29 EKİM’DE AÇIK MI?

PTT Kargo, resmi tatil olması nedeniyle 29 Ekim Cuma günü kapalı olacak.

PTT Kargo hafta içi ve cumartesi günleri 08.30- 17.30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO 29 EKİM’DE AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cuma günü tüm şube ve acentelerin kapalı olması beklendiği belirtildi.

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri ise 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO 29 EKİM’DE AÇIK MI?

MNG Kargo tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. BU yıl da kapalı olması bekleniyor” denildi.

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO 29 EKİM’DE AÇIK MI?

Sürat Kargo’da 29 Ekim Cuma günü açık olmayacak.

Sürat Kargo’nun çalışma saatleri ise bulunulan bölgeye göre değişmektedir.

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO 29 EKİM’DE AÇIK MI?

Aras Kargo tarafından yapılan açıklamada, “Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen günde (Cuma) MNG Kargo’nun kapalı olması bekleniyor.” İfadelerine yer verildi.

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.